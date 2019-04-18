"Лучший" регбист завершает карьеру

Легенда ирландского регби, капитан команды "Ольстер" и национальной сборной Рори Бэст объявил, что завершит карьеру после чемпионата мира в Японии, то есть в начале ноября.

"Я думаю, это самое подходящее время, чтобы поставить точку", – заявил спортсмен.

36-летний ирландец – четырехкратный победитель Кубка шести нации. Дважды он завоевывал "Большой шлем". Этот трофей получает та сборная, которая за один сезон смогла обыграть все остальных участников Кубка шести наций. Также в копилке Бэста - четыре "Тройные короны". Эта награда вручается в Кубке шести наций одной из четырех сборных с Британских островов, которая сумела одержать победу над тремя другими командами.