Новое оружие КНДР

Северная Корея сообщила об испытании нового "тактического управляемого оружия". По данным государственного информационного агентства ЦТАК, лидер КНДР Ким Чен Ын посетил полигон и лично руководил запуском. Он назвал завершение разработки оружия "очень значимым событием" и подчеркнул, что эта система вооружения поможет "повысить боевую мощь Народной армии и обороноспособность страны".

В официальных сообщениях не содержится почти никаких деталей, но говорится, что оружие снабжено "мощной боеголовкой". Западные аналитики предполагают, что речь идет о тактическом оружии малого радиуса действия.

Это первое ракетное испытание в Северной Корее после второго неудачного вьетнамского саммита Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. Представитель Белого дома заявил, что американская администрация знает о тестовом запуске, но пока не готова комментировать ситуацию. В Токио новости из Пхеньяна восприняли с большим беспокойством — японские власти приступили к сбору данных об испытаниях КНДР.