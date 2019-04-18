Срочная новость

Срочная новость

Северная Корея

Новое оружие КНДР

 Комментарии
 Вероника Доваль 
Новое оружие КНДР
Размер текста Aa Aa

Северная Корея сообщила об испытании нового "тактического управляемого оружия". По данным государственного информационного агентства ЦТАК, лидер КНДР Ким Чен Ын посетил полигон и лично руководил запуском. Он назвал завершение разработки оружия "очень значимым событием" и подчеркнул, что эта система вооружения поможет "повысить боевую мощь Народной армии и обороноспособность страны".

В официальных сообщениях не содержится почти никаких деталей, но говорится, что оружие снабжено "мощной боеголовкой". Западные аналитики предполагают, что речь идет о тактическом оружии малого радиуса действия.

Это первое ракетное испытание в Северной Корее после второго неудачного вьетнамского саммита Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. Представитель Белого дома заявил, что американская администрация знает о тестовом запуске, но пока не готова комментировать ситуацию. В Токио новости из Пхеньяна восприняли с большим беспокойством — японские власти приступили к сбору данных об испытаниях КНДР.