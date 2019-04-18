В Лондоне спели "Фауста" Гуно

Экзистенциальная борьба добра и зла, неба и ада - об этом опера "Фауст" Шарля Гуно. Новая постановка бессмертного произведения представлена в Лондонском Ковент Гардене. В роль Мефистофеля - бас-баритон Эрвин Шротт.

... История Доктора Фауста была одной из излюбленных тем в творчестве композиторов-романтиков. Сюжеты и образы трагедии Гете вдохновляли Шуберта, Берлиоза, Листа. Оперный вариант "Фауста" Шарля Гуно вошел в историю музыки как референтный: французский композитор написал свою работу в истинных традициях романтизма, воссоздав объемную мистическую драму.

Ее с успехом поставили на сцене Лондонской оперы, пригласив на роль Мефистофеля уругвайского бас-баритона Эрвина Шротта.

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Эрвин Шротт, бас-баритон: "Еще ребенком я смотрел на партитуру и говорил себе: нет, это спеть невозможно. Это никому не под силу! Сегодня, кстати, я по-прежнему разделяю то свое детское изумление. Просто опыта у меня со временем прибавилось. И я выхожу на главную сцену моей жизни, исполняю ту самую партию - и получаю удовольствие!"

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Элементы кабаре и военные сцены, костюмы, созданные с опорой на творчество Эдурада Мане: "Фауст" на лондонский сене поражает и ослепляет зрителя.

Майкл Фабьяно, тенор (роль Фауста): "Здесь каждый сюжетный поворот осязаем музыкально. Так, первый акт - это фривольная юность. И музыка здесь на подъеме, она, как хлопки шампанского; этот подъем ощущается и во втором акте, где он заявляет о любви к этой девушке. А потом мы видим Маргариту в третьем акте, отмеченным чувственным протяженным легато. И это очень красиво".

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Роль Маргариты исполнила российская сопрано Ирина Лунгу.

​Ирина Лунгу, сопрано: "Сама музыка очень помогает. Там есть немного колоратуры, немного "канто ледджеро". Должна признать, что все вместе это помогает полнее раскрыть образ героини, шаг за шагом. Достаточно прислушаться к своим музыкальным инстинктам и все, ваша героиня проявится".

Чтобы получить юную и невинную Маргариту, Фауст старик, продает душу дьяволу взамен на обещание вновь обрести молодость. Проблема, поднятая в 19 столетии, как выясняется, весьма созвучна нашим современникам.

Майкл Фабьяно, тенор (роль Фауста): "Я музыкант и каждый день берусь за разную работу, проекты. И в результате перестаю получать удовольствие от происходящего. Фауст- точно такой же типаж. Он проживает жизнь, но не получает радости от каждого ее момента. Вот почему он просит подарить ему молодость: он хочет вернуться назад и понять наконец, каково это - радоваться каждому мгновению. Мне близка эта сторона его личности".

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Эрвин Шротт, бас-баритон: "Твой путь подходит к концу и ты понимаешь, что вот тут, совсем рядом, жизнь продолжается и будет продолжаться. Если в такую минуту сумасшедший гений найдет тебя и спросит, а не хочешь ли ты получить второй шанс, начать все снова, но уже имея и опыт, и мудрость? Не знаю, не знаю... Мне кажется, в человеческой природе с той поры ничего не изменилось, ведь жизнь - это такой прекрасный дар".