В Литве родилась девочка с 4 промилле алкоголя

В Клайпедской университетской больнице произошел уникальный случай — врачи зафиксировали у новорожденной девочки четыре промилле алкоголя в крови. Опытные медики столкнулись с подобным впервые за свою долгую практику. 35-летнюю мать девочки в состоянии алкогольного опьянения привезли в Клайпеду из другого города без документов. У нее обнаружили различные заболевания, возможно, связанные с длительным употреблением алкоголя. У девочки констатированы признаки инфекции, а на то, чтобы вывести из организма ребенка алкоголь может потребоваться несколько недель. Врачи сообщили о случившемся в Службу по защите прав ребенка.

Литва считается одной из самых "пьющих" стран мира. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в год на одного местного жителя приходится 13, 2 и 2 десятых литра чистого алкоголя — больше, чем в любой другой европейской стране. Власти продолжают отчаянную борьбу с пьянством и алкоголизмом за счёт сокращения доступности алкогольных напитков. За последние годы парламент Литвы ужесточил ряд соответствующих законов, в частности, был увеличен разрешенный возраст на покупку алкоголя с 18 до 20 лет.