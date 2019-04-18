Ким Чен Ын едет в Россию

Ким Чен Ын приедет в Россию до конца апреля. Об этом официально заявили в Кремле. Это первая поездка северокорейского лидера в Россию. Точная дата и место встречи Ким Чен Ына и Владимира Путина пока не называются, но по данным агентства "Ренхап" встреча пройдет Владивостоке. О том, какие темы могут обсудить два лидеры, нам рассказал руководитель Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Александр Жебин:

"Я думаю, прежде всего, будут говорить о ситуации в области безопасности на Корейском полуострове и в северо-восточной Азии. Я думаю, что если Северная Корея заверит российское руководство, что она останется привержена такому политико-дипломатическому решению проблемы, будет продолжать переговоры с Соединенными Штатами и с Южной Кореей, то Россия может более активно поставить вопрос в Совете безопасности, возможно, вместе с Китаем о том, чтобы часть санкций был снята или как-то смягчена".

Отмена санкций была одной из главных тем на встречах Ким Чен Ына и Дональда Трампа. Северокорейский и американский лидеры провели уже три двухсторонних саммита, правда последний – февральский – завершился досрочно. Трамп тогда заявил, что Ким Чен Ын хотел полной отмены санкций, к чему Вашингтон пока не готов.