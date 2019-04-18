Лига Европы: решающая битва за полуфинал

Решающая схватка за выход в полуфинал Лиги Европы. "Наполи" нужно забить как минимум трижды, чтобы пробиться в следующую стадию турнира. В четверг итальянскую команду ждет ответный матч с "Арсеналом". В первой игре подопечные Карло Анчеллоти пропустили дважды. Притом один мяч в собственные ворота отправил игрок "Наполи".

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"Мы хотим бороться все 90 минут. Это не значит, что мы должны забить уже в первые полчаса или 10-15 минут. Мы должны показать свой лучший футбол, нам нужно играть с умом и проявить смелость. Мы хотим, чтобы интрига сохранилась до последней минуты", - говорит Анчеллоти.

Ни "Наполи", ни Арсенал не выигрывали еврокубки с прошлого века. В 2018 году Арсеналу удалось добраться до полуфинала, но в итоге англичане уступили будущему победителю турнира мадридскому "Атлетико". "Наполи" тогда выбыл уже после 1/16.

Игроки "Чесли" после матча со "Славией" Reuters/Paul Childs

За путевку в следующий тур в четверг поборются еще шесть команд. "Челси" встретится с пражской "Славией". Пока преимущество у англичан - 1:0 в их пользу. "Айнтрахт" попытается отыграться у "Бенфики" после поражения 2:4, а "Вильяреал" попробует вырвать победу у "Валенсии", но для выхода в полуфинал подопечные Хавьера Кальехи должны отправить в ворота соперника по меньшей мере три мяча.