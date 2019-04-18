В еврозоне - падение производства

Индекс деловой активности в 19 странах еврозоны в апреле снизился, по предварительным данным, на 0,3 пункта по сравнению с предыдущим месяцем. Это свидетельствует о сокращении промышленного производства как в Германии, так и во Франции. В Германии индекс составил 44,5 пункта, это меньше ожидавшихся аналитиками 45 и заметно ниже 50, что означало бы переход к росту экономической активности. Во Франции значение показателя опускалось в течение последних трёх месяцев, достигнув 13-месячного минимума. Эксперты ожидают, что рост ВВП зоны евро во втором квартале составит меньше 0,2%. На фоне этих данных курс европейской валюты к доллару снизился на 0,3%.