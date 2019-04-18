Фестиваль карикатуристов в Португалии: 20 лет смеха сквозь слезы

Быть или не быть корриде в Португалии: этой теме отведена важная часть экспозиции 20 международного фестиваля карикатуристов и художников-графиков в португальской Вила-Франка-де-Шира. Тему раскрывают не издававшиеся ранее работы художницы Марлен Поле, сделанные во время традиционного праздника "Красный жилет", который она посетила в 2018.

Марлен Поле, художница: "Я поговорила с тремя местными тореадорами, они поделились со мной своим взглядом на ситуацию, рассказал совершенно невероятные вещи. Скажем так, я не совсем согласна, но я поняла их философию. Это было очень интересно".

Мануэла Ралья, представительница муниципалитета Вила-Франка-де-Шира: "Праздник "Красный жилет" проводится в честь символической для Португалии фигуры. "Кампино" - это пастух, крестьянин, в обязанности которого входит забота о быках, которые затем отправятся на корриду. С точки зрения защитников животных, это варварство, но мы-то знаем, что речь идет о древней культурной традиции, которая неотделима от нашего народа. Когда с корридой будет покончено (а если это случится, то точно не по распоряжению сверху, так традиции не искореняются), так вот, когда корриду отменят, у нас в Вила-Франка-де-Шира память о ней останется. Для региона коррида больше, чем просто бой быков".

Марлен Поле родом из Аргентины, 30 лет живет в Германии. Она привезла на фестиваль сто работ - результат двухнедельного пребывания в Вила-Франка, городе, знаменитом не только тореадорами, но и рыбаками, ремесленниками, архитектурой...

Юбилейный фестиваль этого года посвящен памяти великого португальского карикатуриста: Аугушто Сид умер в марте прошлого года. По традиции, основную часть экспозиции представляют лучшие карикатуры и рисунки, опубликованные в Португалии в прошедшем году. Подход, который не устарел за годы существования фестиваля.

Антонио Интунеш, куратор выставки, карикатурист: "Я всегда шучу: наш фестиваль старый, основан еще в прошлом веке - в 1999 году. За это время формат мероприятия менялся, мы искали оптимальные варианты. Сегодня, на мой взгляд, найдена интересная формула: лучшие работы португальских карикатуристов и широкая площадка для гостевого художника из-за рубежа".

Прошедший год дал мастерам сатирического рисунка немало источников для вдохновения: Бразилия и избрание Болсонару, "брексит", демонстрации "желтых жилетов" во Франции, скандал вокруг педофилии в Католической церкви - вот неполный перечень тем, отраженных в рисунках 2018 года

Выставка в Вила-Франка-де-Шира открыта до 21 июля. Приметой этого сезона стало снижение внимания художников к ситуации в Сирии, где в конфликте погибли 360 тысяч человек и 5 миллионов стали беженцами.