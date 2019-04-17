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Украина

Зеленский увеличивает отрыв

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 Павел Барсуков 
Зеленский увеличивает отрыв
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Reuters
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Владимир Зеленский ещё больше увеличивает отрыв от Петра Поршенко. Таковы данные последних опросов. Из тех, кто уже определился, за актёра отдали бы голоса 72%, за действующего президента — 25%. На прошлой неделе показатели были 61% против 24%.

Почти трёхкратное превосходство и сторонники, и противники кандидата объясняют тем, что Зеленский — новое лицо в политике и известное лицо на экране:

«Население Украины в целом разочаровано и просто хочет видеть новые лица. Зеленский, я думаю, просто отражает настроения протестного электората».

«Люди смотрели сериал „Слуга народа“ и думают, что если Зеленский станет президентом, то он наведёт порядок в стране, потому что они поверили в персонажа».

Сторонники Петра Порошенко не оставляют надежд до конца недели переломить ситуацию. В штабе действующего президента признают, что до сих пор уделяли недостаточное внимание «коммуникации с избирателями».

Ирина Геращенко, заместитель председателя Верховной Рады:

«Мне кажется, что поскольку Владимир — абсолютно новое лицо в политике, его избиратели часто действуют под влиянием эмоций, а не разума. И раз это выбор эмоциональный, то мы можем ещё побороться за разум избирателей».

Накануне обе стороны арендовали киевский стадион для проведения общественных дебатов — которые должны состояться за несколько часов до «обязательной» дискуссии в прямом телеэфире. Однако точное время и даже формат публичной встречи кандидаты пока не могут согласовать.

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Видеомонтаж • Алексей Доваль