Надаль покоряет Монте-Карло

Испанец Рафаэль Надаль не пропустил в третий круг соревнований в Монте-Карло своего соотечественника Роберто Баутисту Агута.

Победа для второй ракетки мира была легкой - счет матча 6:1, 6:1.

Надаль допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 8. Баутиста Агут не сделал ни одного брейка. Кроме того оба теннисиста ни разу не подали навылет.

За выход в четвертьфинал Надаль поборется с победителем матча между Яном-Леннардом Штруффом (Германия) — Григором Димитровым (Болгария).

Надаль - действующий чемпионом соревнований. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл японца Кея Нисикори.

Аналогичный финал в этом году уже не возможен. Японец выбыл из турнира.

В двух партиях он уступил французу Пьеру-Югу Эрберу со счётом 5:7, 4:6.

На счету Нисикори 2 эйса и 1 двойная ошибка. Японец не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из 10 имевшихся. Победитель матча совершил 7 подач навылет, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

Следующим соперником Эрбера станет представитель Хорватии Борна Чорич.