Следов злого умысла не нашли

Следов злого умысла прокуратура не усматривает: причиной пожара в соборе Парижской богоматери следователи называют неосторожность. Огонь вспыхнул на поставленных недавно строительных лесах и быстро охватил всю крышу: деревянный каркас и свинцовые листы.

Действия пожарных на первых порах критиковали: пламя полыхало с вечера до раннего утра, высоты подъёмников не хватало для тушения крыши, кадры обрушения шпиля обошли весь мир. В первые часы и сами огнеборцы полагали, что Нотр-Дам спасти не удастся.

Reuters

Однако затем стало ясно, что пожарные сумели защитить внутреннее убранство, орга́н и реликвии, а также структуру каменных стен, простоявших почти 900 лет. Именно чтобы спасти собор, его не стали тушить с воздуха: потоки воды уничтожили бы интерьер.

Один пожарный получил серьёзные травмы.

Александр Жуассар, капитан пожарной охраны:

«К нашему приезду пожар уже достиг больших масштабов и генерал Жалле, начальник пожарной охраны Парижа, принял решение сконцентрировать усилия. Одну часть, к сожалению, пришлось оставить, чтобы спасти остальное — несущие конструкции, фасад и две колокольни с колоколами, так что потом собор можно будет восстановить».

Президент Эммануэль Макрон приезжал к ещё горящему собору в понедельник вечером, и даже заходил внутрь. Уже тогда французский лидер пообещал восстановить Нотр-Дам:

«Мы нация созидателей, и нам предстоит многое восстановить. Да, мы отстроим Нотр-Дам ещё краше, чем прежде. Я хочу, чтобы мы сделали это за пять лет, я знаю, мы можем это сделать, мы мобилизуем на это все наши силы. Я глубоко уверен в том, что мы сможем обернуть эту катастрофу возможностью превзойти самих себя, задуматься над тем, кем мы были и какими мы должны быть».

Reuters

До пожара средства, необходимые на ремонт — от последствий времени, погоды и туристов — оценивались примерно в 100 миллионов евро. Сейчас ущерб пока не оценён полностью, но речь идёт о многих сотнях.

На призыв восстановить один из символов Парижа откликнулись богатейшие люди Франции. По данным СМИ, за пару дней за счёт пожертвований объём фонда превысил миллиард.