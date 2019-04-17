Левые идут в парламент бороться с капиталом

Европейские левые начали свою предвыборную кампанию в Страсбурге под девизом «За Европу народа, а не не капитала!» Эти группа социалистических, лево-зелёных и коммунистических партий требует ставить в центр политики интересы общества, осуждает то, что они называют неолиберальным дрейфом Европейского Союза.

Ведущий кандидат на место в европарламенте от этих сил - бельгийский профсоюзный деятель Нико Кю:

«Мы теперь работаем дольше, нам платят меньше, имеет место фискальный и социальный демпинг, - говорит он. - В Европе растет множество проблем. И мы должны их решить. Иначе поднимут голову крайне правые, которые собираются разрушить Европу".

Участники церемонии утверждали, что Евросоюз находится на распутье, и лучше ему повернуть влево. Они выдвинули в депутаты Виолету Томич. Это бывшая актриса, а ныне член парламента Словении:

«Если мы обеспечим гражданам нормальную зарплату, нормальные пенсии и социальную справедливость, мы сможем мечтать о новой, лучшей и более безопасной Европе", - сказала она.

На митинге звучали забытые уже цитаты из Карла Маркса — капитал снова объявлен врагом.

А правые, националисты и популисты, проводящие свои предвыборные кампании, мечтают о том, чтобы левые сдвинулись еще левее и оставили для них в Европарламенте побольше политического центра.