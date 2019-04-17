Пошлины из-за субсидий фирме Boeing

Еврокомиссия предложила обложить пошлинами на 20 млрд долларов ряд товаров из США. Среди них — самолёты, пищевые продукты, химикаты. Это ответ на предоставление американских субсидий компании Boeing, производящей авиалайнеры. На днях Всемирная торговая организация подтвердила, что эта компания всё ещё пользуется государственной поддержкой.

Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрём заявила в среду, что европейскому бизнесу должны быть обеспечены равные и справедливые условиях.

Брюссель утверждает, что субсидии Вашингтона Boeing в размере 12 млрд долларов нарушают принцип честной конкуренции с европейским изготовителем авиационной техники Airbus.