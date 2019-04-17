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Брюссельское бюро

Пошлины из-за субсидий фирме Boeing

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 Андрей Бекетов 
Пошлины из-за субсидий фирме Boeing
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REUTERS/Yves Herman
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Еврокомиссия предложила обложить пошлинами на 20 млрд долларов ряд товаров из США. Среди них — самолёты, пищевые продукты, химикаты. Это ответ на предоставление американских субсидий компании Boeing, производящей авиалайнеры. На днях Всемирная торговая организация подтвердила, что эта компания всё ещё пользуется государственной поддержкой.

Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрём заявила в среду, что европейскому бизнесу должны быть обеспечены равные и справедливые условиях.

Брюссель утверждает, что субсидии Вашингтона Boeing в размере 12 млрд долларов нарушают принцип честной конкуренции с европейским изготовителем авиационной техники Airbus.