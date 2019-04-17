Европарламент закругляется, у входа - будущие депутаты

Программа "Вкратце из Брюсселя":

Левые идут в парламент бороться с капиталом

Европейские левые начали свою предвыборную кампанию под девизом «За Европу народа, а не не капитала!» Эти группа социалистических, лево-зелёных и коммунистических партий требует ставить в центр политики интересы общества, осуждает то, что она называет неолиберальным дрейфом ЕС.

Права потребителей в эпоху интернета

Европарламент приспособил законодательство о защите прав потребителей к эпохе Интернета. Депутаты хотят, чтобы покупатели знали, как определяется онлайн-рейтинг продавцов, и умели замечать рекламу в предложениях торговых сайтов.

Одобренные на сессии в Страсбурге правила также обеспечивают подлинность оценок, которые дают товарам и услугам пользователи, и исключают анонимность комментариев.

Вычищать терроризм из интернета

Европейские законодатели одобрили меры по регулированию террористических и экстремистских материалов в Интернете. Веб-сайты будут обязаны удалять подобный контент со своих платформ в течение одного часа после его появления. Цифровым компаниям, которые не будут этого делать, грозят штрафы в размере до 4% от их доходов по всему миру, что может исчисляться в миллионах евро.

Укрепление погранично-береговой охраны

Европарламент проголосовал на сессии в Страсбурге за укрепление пограничной и береговой охраны ЕС. Центральным элементом агентства Frontex будет постоянный корпус из 10 тысяч служащих. Его предполагается сформировать из специалистов по безопасности к 2027 году.

Агентство Frontex получит также полномочия для более тщательной проверки документов и выдачи разрешения на въезд через внешние границы.