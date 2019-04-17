"Культурная дипломатия" Balkan Trafik

Искусство объединяет людей и борется с предрассудками. В этом убеждены организаторы Balkan Trafik. Музыка, танцы, кино, театр, графика, стрит-арт, наконец, гастрономия... Традиционный фестиваль, проходящий в бельгийской столице, призван показать самые разные грани культуры Балкан.

"На 13-ом по счёту фестивале Balkan Trafik мы вновь представляем все возможные проявления культуры стран юго-восточной Европы. Это и традиционная музыка, джаз, рок, и кино - карт-бланш, данный нам Сараевским кинофестивалем, - хип-хоп и уличная культура в целом", - рассказал в интервью Euronews Николас Виерс, основатель и директор фестиваля Balkan Trafik.

В музыкальной афише значатся имена уже известных и начинающих авторов и исполнителей.

Среди них - Нефтис - певица из Брюсселя, родившаяся в семье бельгийки и сирийца. Её творчество - это жанровый микст - от классики и джаза до нео-соула и r&b.

Глория Боатенг - уроженка Бельгии с ганскими корнями - пишет и читает рэп с мелодийными элементами соула и электронной музыки.

Аднан Хамидович, известный под псевдонимом Фрэнки, - один из самых успешных на сегодня балканских рэперов.

"Мы не стремимся сделать из Balkan traffic музыкальный фестиваль. Для нас искусство - средство объединения людей, сообществ. Balkan Traffic - платформа культурной дипломатии. Это музыка, танцы, события, встречи. Это площадка для общения и взаимодействия", - заключает Николас Виерс.

Пять дней концертов, кинопоказов, литературных чтений, спектаклей, круглых столов и встреч. Balkan Trafik объединил художников, артистов, деятелей культуры и искусства из стран Балканского региона и Бельгии.

Фестиваль пройдёт в брюссельском Центре изящных искусств с 24 по 28 апреля.