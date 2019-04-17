Экс-президент Перу Алан Гарсия застрелился при задержании

Бывший президент Перу Алан Гарсия застрелился, когда его попытались заключить под стражу по делу о коррупции. Он скончался в больнице, куда его доставили в критическом состоянии, — сообщили в Перуанской апристской партии. Её депутаты назвали это результатом действий прокуратуры, обвинив её сотрудников «в вероломном, жестоком и оскорбительном обращении» с людьми.

По данным МВД, когда полицейские пришли к бывшему президенту домой с ордером на арест, он закрылся в другой комнате под предлогом звонка адвокату. Через несколько минут раздался выстрел, правоохранители обнаружили политика с пулевым ранением головы.

Суд постановил заключить Алана Гарсию под стражу из-за обвинений в получении крупных взяток от бразильской строительной компании Odebrecht, которая, по данным следствия, подкупала чиновников и политиков в разных странах Латинской Америки.

Сам Гарсия настаивал на своей невиновности. «Другие могут продаться, но не я», — повторял он. В минюсте США это дело назвали «крупнейшим международным коррупционным скандалом в истории».