Надежда Савченко вышла на свободу

Броварский городской районный суд Киевской области освободил из-под стражи депутата Верховной рады Надежду Савченко и главу организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана, обвинявшихся в подготовке теракта и сговоре с целью совершения госпереворота. Суд принял такое решение, так как срок меры пресечения истек, а новый не был избран.

Ранее по делу Савченко - Рубана судьи брали несколько раз самоотводы. Адвокат Савченко сказал, что прокуратура Украины не имеет юридических оснований для повторного ареста депутата. Сама Савченко называла предъявленные в минувшем году обвинения ложными.

Следующее заседание по этому делу назначено на 7 мая. Сообщается, что Надежда Савченко планирует выйти на работу в парламент 23 апреля.