Караулова выйдет на свободу по УДО

Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении студентки МГУ Варвары Карауловой (Александры Ивановой), осужденной за попытку уехать в Сирию, чтобы примкнуть к террористической группировке "Исламское государство".

Караулова, которой остается отбыть чуть больше года, во время слушания назвала свой поступок "самой большой глупостью" в жизни. "Все эти 3,5 года были тяжелыми и для меня, и для моих близких. Жизнь проходит мимо. Настоящего у меня нет, я живу только будущим и надеюсь, что скоро выйду. То, что я сделала, это плохо, я корю себя за это", - цитирует ее слова ТАСС.

Решение суда вступит в законную силу через 10 суток, в течение которых стороны могут обжаловать постановление. Если оно не будет обжаловано и Караулова выйдет по УДО, она будет обязана раз в месяц являться на учет и не менять постоянного места жительства. В случае нарушения какого-либо из условий, девушка продолжит отбывать наказание.

Ранее в суд поступило обращение уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой с просьбой поддержать ходатайство Карауловой об УДО. Адвокат Карауловой Сергей Бадамшин заявил, что его доверительница не представляет угрозы для общества и полностью раскаялась в содеянном. "Я считаю, что Иванова исправилась и не нуждается в полном сроке отбытия своего наказания", - сказал он.

По словам Бадамшина, в случае ее досрочного освобождения девушка будет трудоустроена менеджером с зарплатой в 40 тыс. рублей, а настоятель храма Святой Троицы в Хохлах в Москве готов стать ее духовным наставником.

Тем временем, прокуратура Вологды и администрация исправительной колонии №1 в Вологодской области, где содержится Караулова, выступили против удовлетворения ходатайства.

Студентка второго курса МГУ Варвара Караулова, позже сменившая имя на Александру Иванову, пропала в мае 2015 года. Позже стало известно, что она втайне от родителей улетела в Турцию, где была задержана с группой россиян, которые, предположительно, пытались пересечь границу с Сирией.

В октябре 2015 года ее арестовали по обвинению в попытке примкнуть к ИГ и декабре 2016 года приговорили к 4,5 годам колонии.

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