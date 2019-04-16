"Сгорела частица нас": Франция и весь мир потрясены трагедией в Нотр-Даме

Первый день без Нотр-Дама. По крайне мере в том виде, в каком его помнят на протяжении 8 веков.

Вечером в понедельник пожар за несколько часов практически уничтожил одну из главных достопримечательностей Франции и католических святынь.

Парижане, туристы, вся Франция и весь мир в прямом эфире наблюдали, как пламя убивает многовековую историю. Равнодушных в тот вечер было сложно найти:

"Это французское наследие. Вместе с ним сгорела частица нас. К сожалению, нам удалось сохранять его на протяжении 800 лет, а сегодня его уничтожило пламя. Думаю, равнодушных нет"

"Это очень печально. Это же часть истории. Для многих собор - одна из главных религиозных святынь, поэтому для них видеть, как она растворяется в пламени, наверное, ужасающе"

"Несмотря на то, что я не парижанин, меня их боль коснулась... Нам очень грустно видеть Нотр-дам в таком состоянии. Но мы знаем, что восстановим его, и сделаем мы это совместными усилиями"

"Как такое вообще возможно? Неужели там не было достаточного количества противопожарного оборудования, но самое важное - почему тушить начали так поздно? Вот что меня беспокоит. Все можно было делать быстрее - поливать водой, песком с воздуха"

Reuters

В первые часы трагедии обыватели, и даже политические деятели, такие как Дональд Трамп, не понимали, почему при тушении не использовались вертолеты. На что пожарные ответили, что вес большого объёма воды может разрушить древнее здание.

К утру вторника пожар удалось потушить, спасти удалось только фасад и две колокольни. Пламя уничтожило шпиль и крышу собора.

Оценить масштаб ущерба и стоимость реставрационных работ пока сложно, но президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что собор Парижской Богоматери во что бы то ни стало восстановят.

Уже объявлен сбор средств на восстановление объекта всемирного наследия ЮНЕСКО - первыми откликнулись французские миллиардеры Франсуа-Анри Пино и Бернар Арно, а также компания Total.