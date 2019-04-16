Живой собор Парижа

Собор Парижской Богоматери посещают ежегодно более 14 миллионов человек, как верующих христиан, так и просто туристов. Для одних это место поклонения и молитв, источник надежды и утешения, для других - совершенный памятник архитектуры, интересные инженерные решения, рукотворное чудо. Но для всех это строение, хранившее многовековые тайны, было символом Франции, её сердцем, свидетелем самых знаменательных событий в истории страны.

Дани Сандрон, историк (Парижский университет):

"В то время, когда Нотр-Дам строился - в период между серединой XII и серединой XIV веков - это был один из самых больших соборов и один из самых лучших, с изысканными линиями, стенами и огромными окнами, розы в его трансептах просто великолепны. Так что он стал моделью для многих других храмов, строившихся в средние века в не только в Европе, но и за её пределами, да и в наше время. Нотр- Дам принадлежит ко второму поколению готических соборов, он был построен уже после Сен-Дени или Сен-Жермен де Пре в Париже. Но своды Нотр-Дама взметнулась ещё выше".

Собор известен христианскими реликвиями, среди которых и одна из величайших - Терновый Венец Христа. Король Людовик IX лично приобрел его в 1239 году и передал в Нотр-Дам. Но и сама конструция храма уникальна.

Эндрю Смит, историк (Университетский колледж Лондона):

"Среди потерянного безвозвратно почти наверняка надо отметить деревянные перекрытия и несущие конструкции, многие из них датируются XIII веком. Их делали из дуба, 52 акра ценной древесины. За такие вещи в XII веке воевали, а сейчас во всём мире таких высоких деревьев осталось мало".

Это было не просто каменное здание: в течение восьми с половиной веков Нотр-Дам был неотъемлемой живой частью растущего мегаполиса и сам изменялся вместе с ним.

Эндрю Смит, историк (Университетский колледж Лондона):

"Вряд ли можно найти во Франции другой такой памятник архитектуры, который простоял бы почти нетронутым в течении стольких лет. И при этом он всё время оставался частью повседневной жизни, да и сам всё время достраивался, ремонтировался, жил".

Нотр-Дам пережил множество катаклизмов, две мировые войны, революцию, во время которой он был на волоске от разрушения. Парижане надеются, что он восстанет из пепла, как птица Феникс.