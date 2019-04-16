Отстроить Нотр-Дам за 5 лет

"Мы восстановим Собор Парижской Богоматери за пять лет, начиная с этого момента", - пообещал согражданам президент Франции Эммануэль Макрон. Он лично приехал на место пожара в понедельник, отменив все другие мероприятия, и, в частности, выступление по поводу протестного движения "жёлтых жилетов". У стен горящего Нотр-Дама глава государства призвал французов к сплочённости. А на следующий день выступил с телеобращением к нации.

"Мы - народ созидателей, и нам предстоит многое отстроить заново, - сказал Макрон. - И да, мы восстановим Нотр-Дам, он будет ещё краше, чем прежде. Я хочу, чтобы мы сделали это за пять лет, я знаю, мы можем это сделать, мы мобилизуем на это все наши силы. Я глубоко уверен в том,что мы сможем обернуть эту катастрофу в шанс превзойти самих себя, задуматься над тем, кем мы были и какими мы должны быть".

Горечь, но и решимость в преодолении всех трудностей на этом пути выразила в своей записи в Twitter и мэр Парижа Анн Идальго, которая также присутствовала при тушении пожара, а на следующий день вошла в здание, ещё не остывшее от бушевавшего накануне огня.

Эксперты однако полагают, что на восстановление знаменитого на весь мир собора понадобится не менее 15 лет и сотни миллионов евро. Сбор средств начался по всей Франции. Французские компании, благотворители и меценаты со всего мира уже перевели в специально организованный фонд более миллиарда евро.