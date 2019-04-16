Шведская школьница просит взрослых спасти планету

Номинированная на Нобелевскую премию шведская школьница призывает европейских лидеров к немедленным действиям по борьбе против глобального изменения климата.

16-летняя Грета Тунберг выступила в Европарламенте. По её словам, молодые европейцы должны надавить на власть и взрослое население.

"Если бы наш дом разваливался на части, вы бы не стали проводить три экстренных саммита по "брекситу" и ни одного — по вопросу разрушения нашей планеты и окружающей среды. Вы бы не стали спорить о том, когда прекратить использовать уголь — через 15 или 11 лет".

Грета Тунберг также призвала избирателей принять активное участие в предстоящих выборах в Европарламент.

По данным последнего соцопроса, для 77% избирателей в 11 странах ЕС вопрос борьбы с изменением климата — важный фактор в выборе партии. Среди них 82% выступают за то, чтобы загрязняющие окружающие среду промышленные предприятия прекратили работу. Также 82% поддерживают меры по сокращению содержания пестицидов и антибиотиков в продуктах питания. 80% хотят, чтобы власти принимали больше мер по защите дикой природы и биологического разнообразия.