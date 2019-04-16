"Набукко" Серебренникова, "Карточный домик" и мигранты

За время домашнего ареста режиссер Кирилл Серебренников успел поставить оперу "Набукко" на сцене Гамбургского оперного театра. У художественного руководителя "Гоголь-центра" все это время не было доступа ни к телефону, ни к интернету, а потому актерам и режиссеру пришлось искать новые способы для общения. В итоге было решено снимать все репетиции на видео, потом записи скидывались на флешку и передавались Серебренникову.

"Набукко" – это не опера в привычном понимании смысла этого слова. Эта постановка скорее похожа на фильм, на сериал "Карточный домик" или что-то вроде того", - говорит исполнитель партии Набукко греческий баритон Димитрис Платаниас.

Вместе с оперными исполнителями, которые играли еврейских пленников, на сцену поднялись настоящие мигранты. Они исполнили знаменитый хор Va pensiero.

"Это очень современная постановка. В ней содержатся отсылки в тому, что сейчас происходит вокруг нас. Серебренников сконцентрировал внимание на миграционной проблеме. Речь идет о современных мигрантах, но между ними и евреями, которые жили в вавилонском плену, есть много общего. Это очень мощная постановка. Фотографии мигрантов, которые появляются на экране, потрясают. Меня эта опера очень тронула. И главное, что зрители чувствовали то же самое", - говорит Платаниас.

Премьера "Набукко" имела большой успех. В следующий раз постановку можно будет увидеть на сцене Гамбургской оперы в сентябре этого года.