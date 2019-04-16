Срочная новость

Срочная новость

Брюссельское бюро

Победа европейских разоблачителей

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 Марика Димитриади 
Победа европейских разоблачителей
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Разоблачители празднуют победу. Европарламент одобрил закон, который должен защитить тех, кто захочет сообщить о выявленных на рабочих местах нарушениях. Документ призван помочь информаторам, если им будет грозить увольнение. Кроме того, закон предусматривает создание каналов, по которым работники смогут сообщать о нарушениях.

"Это была масштабная европарламентская битва. Мы боролись за более гибкие условия для обеспечения защиты разоблачителей, и мы добились своей цели. Теперь эти люди смогут сами выбирать, каким образом они будут сообщать информацию. Они не обязаны будут разговаривать сначала со своими работодателями, как того хотят некоторые государства-члены ЕС. А еще у информаторов появится возможность обратиться к внешней организации – судебной или административной", - объясняет европарламентарий Виржини Розьер.

Закон был принят всего через несколько дней после того, как в Лондоне был арестован один из самых известных разоблачителей современности –Джулиан Ассанж. Герой или преступник? У европарламентариев об основателе WikiLeaks разное мнение.

Это очень неоднозначная личность. С одной стороны, он разоблачитель, с другой – он играл в грязные игры. Это странная личность
Маите Пагасауртундуа
Евродепутат от фракции Альянса либералов и демократов за Европу
Ассанж – образец информатора, блестящий журналист. Этот человек рассказывает правду, а именно в этом заключается основная задача разоблачителя. Я думаю, мы должны защитить Ассанжа
Стелиос Кулуглу
Евродепутат от фракции Европейских объединенных левых

Австралиец стал лауреатом премии Европарламента, которая вручается журналистам, разоблачителям и защитникам права на информацию. Награду за Ассанжа получила обладательница Нобелевской премии мира Мейрид Магуйар:

"Я думаю, Джулиан Ассанж оказал огромную услугу всему человечеству. Он рассказал нам о том, что происходило в Ираке и Афганистане, где во время войны убивали мирных жителей. Мы имеем право знать об этом. Он раскрыл правду об ужасах войны, которые от нашего имени творили силы НАТО и США. И поскольку он рассказал правду, сейчас его наказывают и заставляют молчать".

Ассанж провёл в эквадорском посольстве почти семь лет. Теперь суду предстоит принять решение о его экстрадиции в США.