"Барселона" и "Аякс" - в полуфинале Лиги чемпионов

"Барселона" не оставила ни единого шанса "Манчестер Юнайтед". Подопечные Эрнесто Вальверде уверенно прошли четвертьфинальную стадию Лиги чемпионов, не пропустив ни одного мяча. В ответом матче против английской команды каталонцы забили трижды: дважды отличился Лионель Месси, автором еще одного гола стал Филиппе Коутиньо.

Reuters/Carl Recine

Футбольное чудо вновь сотворил "Аякс". Команда, которая в 1/8 выбила из борьбы действующего победителя Лиги чемпионов мадридский "Реал", в четвертьфинале смогла вырвать победу у "Ювентуса". В матче, который прошел на стадионе туринской команды, счет открыл Криштиану Роналду, но вскоре мяч в ворота "Ювентуса" отправил полузащитник "Аякса" Донни ван де Бек, а во втором тайме Маттейс де Лигт вывел голландцев вперед.