В Европарламенте: Uber, разоблачители, Грета

Программа "Вкратце из Брюсселя" освещает сессию Европарламента в Страсбурге:

Водителей Uber уравняют в правах с таксистами

Многие водители электронного сервиса Uber работают в Евросоюзе больше обычных таксистов, получают меньше денег, слабее защищены юридически. Но забот у этих извозчиков меньше: заказ производится по смартфону, стоимость проезда подсчитывается автоматически. Им не оплачивают отпусков и больничных, но они отдыхают, когда хотят.

Эти обстоятельства привлекли внимание Европарламента. Депутаты одобрили в Страсбурге новые правила, обязывающие Uber и компании доставки соблюдать минимальные права таких трудящихся.

Эту новость приветствовала Европейская конферерация профсоюзов.

Защита разоблачителей коррупции

Европарламент одобрил соглашение трёх ветвей власти ЕС о защите лиц, которые предают гласности выявленные ими на своих рабочих местах злоупотребления. Тем самым депутаты оказались на стороне Джулиана Ассанджа, использовавшего утечки информации, и добавили аргументов в пользу его освобождения.

Предполагается. что теперь служащие смогут смелее сообщать полиции о незаконных действиях своего начальства, а деловые люди - разоблачать коррупцию в своих сферах бизнеса.

Грета Тунберг призывает депутатов в действию

Климатическая активистка Грета Тунберг посетила Европарламент. Она сказала в Страсбурге, что ожидает от депутатов срочных рещений и мер. 16-летняя шведка вдохновила на марши протеста против бездействия политиков тысячи молодых европейцев, которые опасаются глобного потепления или похолодания. На страстную пятницу она собирается выступить на митинге в Риме.