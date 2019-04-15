Возвращение Яниса Варуфакиса

Бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис начал предвыборную кампанию в Берлине. Варуфакис - кандидат в Европейский парламент от партии "Движение за демократию в Европе". Выступая на митинге в столице ФРГ, политик сказал, что переживающей кризис Европе необходимо действовать.

Янис Варуфакис, бывший министр финансов Греции: "Европа охвачена кризисом. И это системный кризис. Мы же продолжаем рассматривать все это так, как будто это кризис в Греции, Ирландии, Италии. Но это один общий кризис. Он проявляет себя по-разному, но требует системного подхода к решению".

Янис Варуфакис возглавлял министерство финансов Греции в 2015 году - на пике раздирающего страну финансового кризиса. На успешного экономиста-практика возлагали надежды отчаявшиеся соотечественники. Не добившись на переговорах с кредиторами отказа от антисоциальных требований, Варуфакис ушел из правительства Алексиса Ципраса, но не из политики.

Джессика Зальц, Euronews: "Янис Варуфакис кандидат в Европейский парламент от... Германии. Именно там официально проживает политик и проводит большинство времени. Его намерение баллотироваться для многих стало неожиданным шагом. Оппоненты Варуфакиса в Греции утверждают, что на родине он бы не встретил большой поддержки, поэтому и решил выйти на евровыборы в Германии.