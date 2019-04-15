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Climate update

Март 2019: второй самый тёплый месяц

Март 2019: второй самый тёплый месяц
  Денис Локтев 
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Прошлый месяц стал вторым после 2017 года самым теплым мартом за историю наблюдений.

Некоторые районы Ближнего Востока оказались намного дождливее, чем обычно: обильные осадки привели к наводнениям в целом ряде регионов. Катастрофическими они оказались для большей части Восточной Африки.

В Иране дожди продолжались на протяжении нескольких недель, затопив целый ряд районов на северо-востоке и юго-западе страны. Десятки человек погибли.

Тропический циклон "Идай" принес с собой обильные осадки и катастрофические наводнения на востоке Африки и частично на Мадагаскаре, унеся с собой жизни сотен людей.

Ледники потеряли более 22 метров толщины с 1960 года.

На прошлой неделе ученые объявили, что таяние ледников за последнее десятилетие привело к повышению уровня моря почти на 30%.