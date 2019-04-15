Крутя педали в Люксембурге и Германии

Корреспондент Euronews продолжает одиночный велопробег Брюссель-Страсбург. На очередном этапе он колесил по Шандор Жирош Люксембургу и Германии. Вот его репортаж с голосами собеседников:

"Раннее утро, я в городе Рошфор, пытаюсь спросить местных, как здесь живётся".

«Здесь, в Бельгии, мы боимся «брексита», возвращения таможни. Мои друзья занимаются бизнесом, они потеряют много денег и рабочих рук."

"4-й день пути, я только что въехал в Люксембург. Это самая маленькая страна в Европе, по территории и по количеству жителей, но и самая богатая. Доход средней семьи в Люксембурге более 5 тысяч евро каждый месяц".

Приобщиться к этому богатству пытается много людей разных национальностей, но не все они уравнены в правах с коренным населением.

«Несколько лет назад мы провели референдум о том, нужно ли иностранцам, которые прожили в Люксембурге 5 или 10 лет, предоставить политические права, например, голосовать. Они всегда могли участвовать в местных выборах. Но на национальном уровне им пока это не разрешено. Так что в нашей стране с населением 600 тысяч человек только половина имеет право голосовать и участвовать в политической деятельности».

"Я в промышленном городе Саарлуис, западная Германия. Это город с населением 35 тысяч человек. Здесь расположен завода фирмы Форд. Это очень близко к французской границе. Я в 300 км от Брюсселя,.

"Люди ждут, что Европа нам даст нам всё. Это неправильно. Мы должны что-то сначала дать Европе, а потом просить для себя."

«Безполезно со мной говорить о политике. Наука даёт нам много информации, например, об изменении климата, так что мы действуем на основе фактов. А в политике и экономике простой человек ничего не может изменить».

"Для Германии хватит. Прямо сейчас я собираюсь во Францию".