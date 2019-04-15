США снова призвали Мадуро открыть границы

Госсекретарь США Майкл Помпео снова призвал президента Венесуэлы Николаса Мадуро открыть границы и пропустить гуманитарную помощь на территорию страны. Соответствующее заявление он сделал в воскресенье в колумбийском городе Кукута, расположенном на границе с Венесуэлой. Он отметил, что Вашингтон и Богота хотят лучшего будущего для венесуэльцев, и США продолжат использовать все имеющиеся у них политические и экономические возможности, чтобы помочь жителям этой страны.

Майкл Помпео, госсекретарь США: "Господин Мадуро, откройте эти пограничные мосты, откройте эти границы. Вы можете покончить с этим сегодня. Я надеюсь, что вам не все равно. Я надеюсь, вы поймете это, когда увидите этот ужас, эту трагедию людей, вынужденных изменить свой образ жизни и покинуть свою страну".

Ранее в рамках своего турне по странам Латинской Америки Помпео также провел переговоры с министром иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу, в ходе которых стороны призвали Кубу, Россию и Китай прекратить поддержку действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.