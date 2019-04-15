Что такое сознание? Об этом ведутся жаркие споры в религиозном и этическом плане. Но что говорит наука? Один из ведущих европейских неврологов и эксперт в области когнитивных наук Стивен Лаурейс делится с нами своими знаниями:

– Я не знаю, что такое сознание. Исторически это понятие из области религии и философии. Совсем недавно у нас появились инструменты, сканеры мозга, с помощью которых можно исследовать мозг в действии. Но по-прежнему очень трудно установить связь между тем, что вы в данный момент чувствуете и думаете, и тем, что я, как наблюдатель, могу измерить с помощью всех этих мощных устройств. Полагаю, что наша команда внесла определённый вклад в понимание того, что называют «сетью сознания».

И если я возьму трёхмерную модель мозга, кстати, моего собственного. Вот здесь – широко расходящиеся сети, по одной в каждом полушарии, которые, как мы считаем, крайне важны, поскольку позволяют воспринимать окружающее – всё, что вы слышите, видите и чувствуете в настоящий момент, ваше состояние восприятия. А здесь, внутри, ещё одна широко расходящаяся сеть, которая важна для внутреннего осознания, тот голосок, который говорит с вами прямо сейчас, который позволяет вам мечтать, создавать мысленные образы. Итак, эти две сети – внешняя, сенсорная и внутренняя, этот внутренний голос – имеют критически важное значение, и сейчас мы исследуем их состояние у пациентов с серьёзным повреждением головного мозга. И это позволяет нам обеспечить им лучший уход.