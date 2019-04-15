Проект Luminous: помочь больным, впавшим в кому

Эвелин было 39 лет, когда летом 2018 года у неё диагностировали аневризму. Она впала в кому. Затем наступило кратковременное улучшения, но уже через несколько дней она вновь вернулась в «состояние минимального сознания» – как сказали врачи её мужу, который рассказывает:

– Когда ей стало лучше после выхода из комы, я обнимал её, говорил ей: «Пожалуйста, не умирай, пожалуйста, поправляйся, пожалуйста, думай о детях, думай о нас». И я убеждён, она с нами благодаря нашей заботе и любви. Но общения нет... Не думаю... Она понимает, слышит и видит, она пытается выразиться. Но я думаю, что она не в состоянии управлять собой, чтобы сделать это.

С согласия родственников Эвелин проходит клиническое обследование в рамках проекта Luminous, в ходе которого учёные пытаются выяснить, можно ли определить, в каком состоянии её сознание и – что ещё важнее – повлиять на него с помощью неинвазивных электромагнитных сигналов.

Говорит один из ведущих европейских неврологов и эксперт в области когнитивных наук Стивен Лаурейс:

– Мы всеми возможными способами пытаемся уменьшить неопределённость в этом вопросе... Пребывает ли человек в сознании? Каковы прогнозы? Что можно сделать?

Электромагнитные сигналы издаются в течение примерно 20 минут. Исследователи стремятся стимулировать пластичность мозга, чтобы помочь пациентам в дальнейшем прийти в сознание.

– Наша задача – помочь нейронам восстановить связи, – объясняет нейроучёный Арор Тибо из FNRS. – Например, мы стимулируем префронтальную кору головного мозга, отвечающую за высшие когнитивные функции, память и внимание. Стимулируя эту область, повышая её реактивность, мы помогаем пациенту улучшить свою кратковременную память, своё внимание. А пациенты в «состоянии минимального сознания» могли бы в результате подать какие-то сигналы, проявив наличие сознания.

Координация этого большого исследовательского проекта осуществляется в Барселоне. Учёные видят в этой технологии уникальный инструмент для развития когнитивных наук и хотят, чтобы он использовался с максимальной эффективностью. Стоящие перед ними задачи чрезвычайно сложны.

– Эти пациенты проходят различные уровни бодрствования, – рассказывает Давид Ибанес Сория инженер-биомедик из STARLAB. – В зависимости от того, когда применяются стимуляции, способность восстановить – в определённой степени – сознание может различаться. Вот почему мы тестируем три различных метода стимуляции мозга, область лобной коры. Пациентов стимулируют, когда они находятся на разных уровнях бодрствования – более высоких, более низких, а также, в качестве контрольной меры время стимулирования выбирается случайным образом.

– Одно из главных технических усовершенствований, над которыми мы работаем, это повышение пространственной точности наших электромагнитных сигналов, – рассказывает Орели Фриш Сориа из Starlab, координатор проекта Luminous. – Мы стремимся точно и эффективно достичь определённых областей мозга. Мы рассматриваем, в частности, возможность увеличения числа электродов, используемых при электростимуляции.

Учёные из Льежа говорят, что у половины их пациентов отмечены незначительные признаки улучшения, но требуются дальнейшие исследования, на чём настаивает Стивен Лаурейс:

– Я очень часто слышу: «Будьте осторожны, не подавайте пациентам ложной надежды». Но следует также помнить, что есть также и так называемое «ложное отчаяние». Слишком долго мы считали, что ничем не сможем помочь кому-либо из них. А это неправильно.

– Тяжело, конечно, – признаётся муж Эвелин. – Но дело движется. И я собираюсь ради этого бороться. Думаю, что получится.