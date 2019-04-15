Поправки к Газовой директиве ЕС одобрены

Евросоюз окончательно утвердил проект поправок к Газовой директиве ЕС, которые позволят Брюсселю расширить возможности по контролю морских газопроводов, в частности "Северного потока-2".

Ранее Германия добилась значительного смягчения поправок. Большинство европейских экспертов отмечают, что директива в таком виде не позволит блокировать строительство "Северного потока-2", но может создать проблемы и неопределенность для инвесторов, так как согласно принятым нормам оператором проекта должна быть независимая от "Газпрома" компания, а 50% мощности газопровода должно быть зарезервировано под прокачку газа от независимых поставщиков.

Jфициальный представитель компании-оператора строительства Nord Stream-2 Йенс Мюллер подчеркнул, что поправки не меняют правовые рамки сооружения газопровода и реализация проекта продолжается.

Против строительства выступает Украина, которая не хочет потерять транзит газа через свою территории. А в США обвинили Брюссель в том, что Еврокомссия не приложила достаточно усилий для остановки проекта.

"Северный поток-2" предполагается ввести в эксплуатацию до конца текущего года.