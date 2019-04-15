Велодорожка по Люксембургу и Германии

Программа "Вкратце из Брюсселя":

Крутя педали в Люксембурге и Германии

Корреспондент Euronews продолжает одиночный велопробег Брюссель-Страсбург. На очередном этапе Шандор Жирош колесил по Люксембургу и Германии.

Шаг к торговым переговорам с США

Страны Евросоюза дали зелёный свет торговым переговорам с Соединёнными Штатами после нескольких месяцев возражений со стороны Франции. Она снова проголосовала против, а Бельгия воздержалась, но большинство правительств утвердили две основные темы диалога Брюсселя с Вашингтоном.

Переговоры будут посвящены сокращению пошлин на промышленные товары и соответствию продаваемой продукции стандартам ЕС и США.

Осуждение США за поддержку Израиля

Ветераны европейской политики осудили администрацию американского президента Трампа за поддержку лишь одной из сторон ближневосточного конфликта — Израиля. Более 30 бывших премьер-министров и глав МИД призвали Евросоюз отвергнуть любой мирный план, если он будет несправедлив к палестинцам.

В открытом письме бывших деятелей ЕС говорится, что Белый дом продемонстрировал "возмутительное безразличие" к проблеме еврейских поселений на оккупированных территориях.

Защита авторов или цензура в интернете?

Реформа авторского права, одобренная в марте Европарламентом, преодолела последний барьер. Совет Евросоюза принял в её форме Директивы, назвав это шагом к единому цифровому рынку.

Реформа призвана обеспечить защиту творчества, облегчить доступ к интеллектуальной собственности в интернете по всему ЕС.

Допускается фильтрование контента сетевых платформ. Критики видят в этом попытку введения цензуры.