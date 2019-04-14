Эстония и Польша не пустили моряков из Крыма

Российский парусник «Седов» продолжает юбилейный сотый учебный поход на Балтике, несмотря на запрет входить в территориальные воды двух стран. По словам членов экипажа, это никак не повлияет на выполнение задач.

Эстония и Польша в конце прошлой недели закрыли свои воды из-за того, что на борту корабля проходят практику курсанты Керченского морского технологического университета. По мнению Таллина и Варшавы, разрешение вступило бы в противоречие с политикой поддержки территориальной целостности Украины.

Лембит Уйбо, глава политического департамента МИД Эстонии:

«Керчь в европейском политическом дискурсе это не просто слово. В конце прошлого кода в Керченском проливе подверглись нападению украинские корабли, 24 украинских моряка оказались в заключении в России. Европейский союз активно работает над освобождением моряков».

В России называют действия европейских стран политически мотивированными: у всего экипажа «Седова», включая курсантов, есть международные документы моряков; не пропустив их, Эстония и Польша, по мнению Москвы, нарушили международные законы.

Кроме того, инцидент произошёл за несколько дней до запланированного визита президента Эстонии в Москву.