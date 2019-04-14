Пальмовое воскресенье в Ватикане и Иерусалиме

Десятки тысяч верующих с пальмовыми и оливковыми ветвями в руках собрались на площади Святого Петра в Ватикане в последнее воскресенье перед Пасхой, чтбы отметить церковный праздник "Вход Господень в Иерусалим". В этот день по Евангелию Иисус Христос вместе с учениками вошёл в столицу древней Иудеи и был провозглашён мессией. Католики называют этот день Пальмовым воскресеньем, а православные в России - Вербным, они отметят его через неделю.

В своей проповеди папа римский Франциск призвал паству к смирению, попросив молиться за мир, и особенно "за мир на Святой Земле и на всём Ближнем Востоке".

Церковная служба знаменуется символизирующим крестный путь Христа шествием вокруг храма или внутри него. Молящиеся будто бы встречают грядущего Господа с пальмовыми ветвями и свечами в руках.

В Иерусалиме верующие прошли дорогой Спасителя: с Масличной горы они спустились в Гефсиманию и вступили в Старый город.