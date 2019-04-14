Дети врача Карбаата подали в суд

23 человека подали иск против наследников врача Яна Карбаата, после того как в пятницу подтвердилось, что он - их биологический отец. Владелец клиники по искусственному оплодотворению в Нидерландах, Карбаат в течении долгих лет подменял донорскую сперму на свою без ведома пациенток, чтобы сэкономить биоматериал.

Джоуи Хуфдман предположил, что он может быть биологическим сыном врача, ещё 11 лет тому назад.

"Для меня это очень важно. - говорит Хуфдман. - Наконец-то я смогу перевернуть эту страницу, успокоиться и жить дальше. Поиски длились 11 лет".

Результаты ДНК-анализовпоказали, что Ян Карбаат стал отцом по крайней мере 49 детей (в 2017 году они обратились в суд для установления отцовства). Сам Карбаат в том же году умер в возрасте 89 лет.

У врача могло быть и больше детей - запасы спермы из его клиники отправлялись и в другие медицинские учреждения. Его клиника в городе Барендрехте недалеко от Роттердама закрылась в 2009 году: инспекция выявила многочисленные финансовые и административные нарушения.