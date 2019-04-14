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Ирак

Братские могилы как наследие Саддама Хусейна

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 Андрей Позняков 
Братские могилы как наследие Саддама Хусейна
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REUTERS/Essam al-Sudani
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Ещё одно массовое захоронение курдов обнаружено на юге Ирака. Могила находится в пустыне в 170 км. от города Эс-Самава. В ней могут лежать, по предварительным оценкам, останки 200 человек. Президент Ирака Бархам Салех в ходе траурной церемонии обвинил в очередном массовом убийстве режим Саддама Хусейна.

Это военное преступление, это геноцид в отношении людей, вся вина которых заключалась лишь в том, что они были курдами. Преступный, расистский старый режим счел их опасными для своего господства и власти, поэтому он истреблял их — мужчин, женщин, стариков и детей.
Бархам Салех
президент Ирака

После свержения Саддама Хусейна при участии военной коалиции во главе с США в 2003 в Ираке были обнаружены десятки массовых захоронений. В рамках программы Хусейна по борьбе с курдами, по оценкам нынешней президентской администрации, в конце 1980-х были убиты более 180 тысяч человек.

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