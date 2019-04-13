Нападение на автомобиль украинского посла в Лондоне

В Лондоне у здания украинской дипмиссии полиция открыла огонь по неизвестному, который протаранил припаркованный на улице автомобиль посла. В посольстве сообщают, что водитель осознанно атаковал машину с дипломатическими номерами.

Согласно данным, которые приводят в полиции Лондона, около 8:30 утра неназванный мужчина на своей машине повредил несколько автомобилей, припаркованных у здания посольства Украины. Когда на месте происшествия появился наряд полиции, водитель направил свой автомобиль в правоохранителей. Тогда они открыли огонь.

В результате происшествия никто не пострадал, нарушитель спокойствия задержан и направлен в больницу для медосмотра. В Скотланд-Ярде подчеркивают, что не рассматривают этот инцидент как террористический акт.

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