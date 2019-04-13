Арест Ассанжа и аль-Башира - двойной удар по России? | #КУБ

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Для одних Джулиан Ассанж - борец за свободу слова, для других – предатель. Последние семь лет основатель WikiLeaks провел в посольстве Эквадора в Лондоне, боясь экстрадиции в США. Но в четверг весь мир облетели кадры того, как Ассанжа выводят из здания диппредставительства.

"Критики Ассанжа могут ликовать, но это черный момент в истории свободы прессы", -ттак на произошедшее отреагировал Эдвард Сноуден, который сам когда-то предал огласке секретную информацию о тотальной слежке американских спецслужб.

"Рука демократии сжимает горло свободе", - написала в Facebook представитель российского МИДа Мария Захарова, а глава комитета Совета Федерации по международным делам напомнил о том, что Ассанжа больше всего хотят заполучить США, которые, по мнению Константина Косачева, устроят потом над ним показательную расправу.

СМИ: «- ЭКВАДОР ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ ОТКАЗАТЬ АССАНЖУ В УБЕЖИЩЕ - ПРЕЗИДЕНТ. -БРИТАНСКАЯ ПОЛИЦИЯ СООБЩИЛА, ЧТО АССАНЖ БЫЛ... Publiée par Maria Zakharova sur Jeudi 11 avril 2019

Бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа назвал своего преемника Ленина Морено величайшим предателем в истории Эквадора и вообще Латинской Америки. Сам Морено объяснил свое решение тем, что австралиец неоднократно нарушал международные конвенции.

Когда-то Ассанж вел авторское шоу на канале Russia Today. Главный редактор RT Маргарита Симоньян вспомнила, как гуляла с основателем WikiLeaks по лесу, потому что Ассанж боялся подслушивающих устройств.

Понимая, что всемирное лицемерие найдет, за что его стреножить или даже убить, Ассанж нашел убежище в эквадорском посольстве. Надо было, конечно, в нашем. Жил бы сейчас, как Сноуден, — ездил бы в Сочи, свободно общался, с кем хочет Маргарита Симоньян Главный редактор RT

"Джулиан Ассанж не герой, никто не может стоять выше закона. Он прятался от правды много лет", - так прокомментировал арест австралийца глава британского МИДа Джереми Хант.

В России тоже были те, кто порадовался случившемуся:

Президента Судана Омара аль-Башира тоже не раз называли другом и союзником России, а Международный уголовный суд обвиняет его в военных преступлениях и геноциде. В четверг в Судане произошел госпереворот, военные отстранили аль-Башира от власти. Страной он правил 30 лет.

Реакция российских властей не заставила себя долго ждать.

В Москве рассчитывают, что все суданские политические силы, а также силовые структуры будут действовать предельно ответственно с целью скорейшей стабилизации ситуации и недопущения ее дальнейшей эскалации Мария Захарова Представитель МИД РФ

Константин Косачев напомнил "о своей принципиальной позиции отрицания сценариев неконституционной смены власти в принципе - будь то на Украине, в Турции, Сирии, Венесуэле или где-то ещё".

Финансист Уильям Браудер, заочно приговоренный в России к тюремному сроку по обвинению в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве, назвал аль-Башира кровожадным диктатором, который тридцать лет терроризировал собственный народ. "Я уверен, что Путин и другие автократы с ужасом смотрят на происходящее", - написал Браудер.

Sudan's bloodthirsty dictator, Omar al-Bashir, overthrown after 3 decades terrorizing his people. I’m sure that Putin and other autocrats are watching this story unfold with dread https://t.co/JwxVyTrYW5 — Bill Browder (@Billbrowder) April 11, 2019

И про Ассанжа, и про аль-Башира говорили, что они союзники России. В Москве, например, уже заявили, что поднимут вопрос об аресте Ассанжа в международных организациях. Как вы думаете, должны ли российские власти помочь основателю WikiLeaks? Голосуйте, комментируйте и, конечно, следите за "Кубом".