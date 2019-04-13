Новая смена власти в Судане

В Судане в отставку отправился Салах Гош — глава Национальной службы разведки и безопасности. Именно на эту влиятельную структуру возлагают ответственность за силовой разгон антиправительственных манифестаций. Точная причина отставки не сообщается.

Ранее стало известно о смене фактического главы государства: сложил полномочия генерал Авад бен Ауф, министр обороны и глава Военного совета. На его место пришёл генеральный инспектор вооруженных сил Абдель Фаттах аль-Бурхан. Причём многие суданские аналитики уверены, что именно он стоит за организацией переворота и арестом президента Омара аль-Башира.

Говорят манифестанты:

«Революция свергла бен Ауфа точно так же, как до того свергла аль-Башира. Абдель Фаттах аль-Бурхан — новое лицо. Кто он такой? Чем отличается от предшественников? Поддерживает ли он наши призывы? Мы не будем судить сгоряча, подождём, послушаем, что он будет говорить — и тогда уже решим, как к нему относиться».

«Это великое дело для Судана, может быть, наши надежды воплотятся. Мы не уйдём с улиц, пока этого не случиться».

Военные подчёркивают, что возобновят действие конституции сразу же, как будут найдены приемлемые для страны политические решения. Так или иначе, генералы уже заявили, что не будут выдавать свергнутого аль-Башира Международному суду: Гаага выдала ордер на арест экс-президента ещё десять лет назад, по обвинению в преступлениях против человечности.