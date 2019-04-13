Новая смена власти в Судане: сложил полномочия генерал Авад бен Ауф, министр обороны и глава Военного совета, временно управляющего страной. На этом посту он пробыл чуть более суток.

Пост временного фактического главы государства занял генеральный инспектор вооруженных сил Абдель Фаттах аль-Бурхан. Причём многие суданские аналитики уверены, что именно он стоит за организацией переворота и арестом президента Омара аль-Башира.

«Нашему одухотворённому народу, нашей великой отважной армии мы рекомендуем путем диалога найти решения важнейших вопросов, в чём все мы так нуждаемся. Я говорю со всей уверенностью и повторяю вновь — это решение ни в коем случае не направлено на то, чтобы задержать развитие событий», — отметил уходящий бен Ауф.

Суданские военные подчёркивают, что не держатся за власть и возобновят действие конституции сразу же, как будут найдены приемлемые для страны политические решения. Пока армия обещает выполнять международные обязательства. Тем не менее, генералы уже заявили, что не будут выдавать свергнутого аль-Башира Международному суду: Гаага выдала ордер на арест экс-президента ещё десять лет назад, по обвинению в преступлениях против человечности.