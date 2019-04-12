Uber рискует не выйти в прибыль

Uber Technologies рискует не выйти в прибыль "в обозримом будущем". Впервые за десятилетие своего существования американская компания обнародовала финансовые показатели.

Они содержаатся в заявке на официальное размещение акций на бирже, опубликованной в четверг комиссией по ценным бумагам США.

В документе говорится, что доход от продаж в прошлом году превысил 11 миллиардов 200 миллионов долларов в то время, как сумма затрат сократилась до 3 миллиардов. Однако в ближайшее время компания предвидит "рост операционных расходов".

О том, что Uber выходит на IPO, стало известно на днях. Сообщалось, что в планах руководства - продать акции фирмы на сумму 10 миллиардов долларов.

Стоимость компании, услугами которой по всему миру пользуется свыше 90 миллионов человек, оценивают примерно в 120 миллиардов долларов.