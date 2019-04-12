Турецкий бард Сувари Озтюрк

Свою песню, посвященную событиям последних лет в Турции, исполняет Сувари Озтюрк. Этот - 38-летний бард турецкого происхождения родился и вырос в Европе.

Энказ» означает «крушение». Так называется этот мой сингл. В нём много боли, разочарования и гнева, В чём провинилась моя прекрасная Турция?! - восклицает он. - Мой народ сильно расколот, братья становятся врагами, распадаются семьи, иногда людей отнимает друг от друга смерть. Многие забыли о любви и уважении. Свободы, человечности, мира — все этого так не хватает сегодня в Турции. Вот о чем я пою».

Другая тема музыканта — поток мигрантов, бегущих с юга и востока через Турцию в Европу. Особенно его тревожит судьба детей, гибнущих в Средиземном море.

«Гуманность и человеческое достоинство — это для меня важнейшие ценностями. Если ставить их в центр жизни, то исчезают религиозыне или расовые различия. Пусть люди навсегда отбросят ненависть и любят друг друга. Пусть они во всем находят красоту и наслаждаются ею. Пусть свет проникнет в мрачные уголки душ».

«Мои песни искренние, но в них нет отчаяния, - говорит турецкий бард. — Я пытаюсь увидеть лучшее будущее».

Озтюрк выступает на концертах в Европе и США. По его словам, он не стремится много заработать или стать знаменитым.