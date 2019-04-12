"Брексит" - сладость или гадость?

Корреспондент Euronews Андрей Бекетов передаёт из Брюсселя, где прошёл Саммит ЕС:

С чувством облегчения разъехались из весеннего Брюсселя лидеры Евросоюза, дав Великобритании на выход из него ещё полгода. Тревожно, наверное только президенту Франции, который настоял на меньшей отсрочке, чем предлагали другие, - ведь он оказался на стороне националистов.

Компромисс был достигнут во многом благодаря Ангеле Меркель, хотя Германия укрепила бы свои позиции в Европе. Тереза Мэй обещала, что оставаясь пока в Евросоюзе, англичане не будут отравлять общий колодец.

Но призрак «брексита» вернётся в Брюссель осенью, к тому же на мрачный праздник Халоуин, когда дети стучатся в двери со словами "Trick or treat?" ("Сладость или гадость?"). Такой же вопрос будет снова вызывать и британское членство в Евросоюзе.