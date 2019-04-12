Упоение "брекситом". Песни о Турции. Кому сколько мест

Передачу «О положении Союза» Штефан Гробе в Брюсселе:

"Эта неделя подарила наслаждение людям, которые обожают «брексит». Специальный саммит ЕС перенёс дату британского выхода на 31 октября.

Это означает ещё шесть месяцев счастливого предвкушения. Но может быть, и тогда не прозвучит последнее слово.

«Брексит» может быть отложен и дальше, если британский парламент не проголосует за соглашение о выходе.

Кто его знает...

Вся ситуация с «брекситом» выглядит прямой противоположностью отношениям Турции с Евросоюзом.

В течение многих лет Турция пыталась стать членом ЕС, это пока не осуществилось и сегодня кажется ещё менее возможным, чем когда-либо прежде, поскольку обе стороны не разделяют одни и те же ценности.

Репрессии турецкого правительства после неудавшегося переворота в 2016 году привели к тому, что сотен тысяч учителей, судей, солдат и журналистов уволили или заставили замолчать.

Мы поговорили с турецким музыкантом, который привлекает внимание к нарушениям прав человека и страданиям людей и делает это на удивление поэтично.

Из Турции перенесёмся в Италию.

Правопопулистский лидер этой страны Маттео Сальвини начал на минувшей неделе сколачивать альянс националистических партий по всей Европе.

Но на официальную церемонию прибыли только три такие организации - по иронии судьбы из стран, где правые выступают слабее, чем от них ожидалось.

Возможно, это не позволит Сальвини оказывать сильное влияние на следующей состав Европейского парламента.

Проснувшись утром, официальный Брюссель первым делом изучает прогнозы распределения парламентских мест после выборов.

Хотя Европейская народная партия и социал-демократы в последние месяцы укрепляют свои позиции, народники — крупнейшая пока парламенсткая фракция - могут лишиться 37 своих представителей, а СД - 56.

Лучшие новости у либерал-демократов, к которым, вероятно, примкнёт партия французского президента Эммануэля Макрона. Этот альянс набирает дополнительно 39 мест.

Не происходит ожидавшегося взлёта популистов. Итальянское "Движение пяти звёзд" и Альтернатива для Германии переживают упадок внутри своих стран. Из-за этого потеряет 13 депутатов группа противников Брюсселя Европа за свободу и прямую демократию,

С другой стороны, евроскептиков приободрит известие о том, что правая группа Европа наций и свобод сможет набрать ещё 26 мест за счёт подъема Национального объединения Марин Ле Пен.

Голосование начнётся 23 мая, и к тому времени предпочтения европейских избирателей в нынешней переменчивой обстановке могут сильно измениться".