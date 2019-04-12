Асисяй покоряет Будапешт

"Снежное шоу" Вячеслава Полунина открыло в этом году Международные театральные встречи в Будапеште. Жители венгерской столицы смогли наконец увидеть известный на весь мир спектакль, в ходе которого - вот уже 15 лет - взрослые превращаются в детей.

Придуманный Полуниным в середине 80-х Асисяй, противостоящий враждебному миру, не перестает быть для создателя источником вдохновения: "Я всегда так живу, - заявил мим корреспонденту Евроньюс, - поэтому детство продолжается. Мы никогда не готовимся, мы выходим - как будто прыгаем в холодную воду, а дальше - приходится плыть"...

В фестивале в этом году принимают участие 23 труппы из 13 государств, в том числе России, Украины, Сербии, Литвы, Германии, Казахстана. Покажут свои творения и театры этнических венгров, работающие за пределами страны. Знатоки театрального искусства с нетерпением ждут последние постановки Давида Дояшвили из Тбилисского театра драмы и музыки и Римаса Туминаса - художественного руководителя Государственного академического театра им. Е.Вахтангова.

"В этом году на фестивале можно увидеть самые разные подходы к отображению реальности, - говорит Аттила Виднянский, режиссер Национального театра Будапешта, - но большинство верит, что может повлиять на мир, сделать его лучше. Взять, к примеру, антропологический театр Эудженио Барба или более классический подход Римаса Туминаса из Москвы".

Погрузиться в детство вместе с Асисяем можно в цирке Будапешта до 14 апреля.