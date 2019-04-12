Признание в убийстве Куцяка

Бывший военный Мирослав Марчек признался в убийстве словацкого журналиста Яна Куцяка и его девушки. Об этом накануне сообщил сайт расследований aktuality.sk, на который работал погибший. Занимавшегося анти-коррупционными расследованиями Куцяка и его девушку Мартину Кушнирову нашли застреленными в их доме в городе Велка-Мака 25 февраля 2018 года.

По данным следствия, в убийстве участвовали четыре человека. Заказчиком считают мультимиллионера Мариана Кочнера, который находится под стражей в связи с расследованием его экономических преступлений.

Куцяк был убит в момент, когда собирался опубликовать доклад о связях словацких политиков и итальянской мафии на почве незаконного оборота денег из европейских сельскохозяйственных фондов.

Убийство 27-летнего Куцяка, связанное с профессиональной деятельностью, стало первым в современной Словакии и вызвало массовые акции протеста по всей стране.