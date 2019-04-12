49 детей от одного врача

Владелец клиники по искусственному оплодотворению в Нидерландах использовал собственную сперму и стал биологическим отцом 49 детей. Это подтвердили данные генетической экспертизы. Ян Карбаат умер в 2017 году в возрасте 89 лет.

Таким образом был зачат Джоуи Хуфдман. "Для меня эти результаты много значат", — признаётся он. Теперь я смогу перевернуть страницу и успокоиться, продолжить свою жизнь. Поиски заняли 11 лет".

Клиника действовала в городе Барендрехт и была закрыта в 2009 году из-за административных и финансовых нарушений.

Адвокат Тим Бютерс говорит: "Сегодня 49 человек с точностью узнали о своем генетическом родстве".

По данным следствия, Ян Карбаат несколько десятилетий экономил на биоматериале, пользуясь законом об анонимности доноров.

Правоохранители начали расследование после того, как житель Гааги заподозрил Карбаата в отцовстве.