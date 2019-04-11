Польские ученые ставят инвалидов на ноги

_У нейрохирругов появился новый союзник: 3D импланты, которые можно адаптировать к нуждам пациентов. Новинка разработана польской компанией LfC, которая опирается на поддержку Европейской политики сплочения. Специалисты говорят о революции в лечении заболеваний позвоночника._

...Жизнь - это движение: 26-летняя Каролина это хорошо знает. Она находится в военном госпитале в польском Вроцлаве. Врачи рекомендовали ей ходить всего через несколько часов после тяжелой операции на позвоночнике. Молодая женщина, бывшая гимнастка, будет жить с титановым имплантом, изготовленным на трехмерном принтере.

Каролина, пациентка: "Меня зовут Каролина. Я попала в аварию в детстве. В прошлый четверг перенесла операцию. Мне вставили импланты между позвонками. Я надеюсь, что в будущем у меня будет нормальная жизнь, возможно, я смогу родить ребенка".

Каролина - одна из 75-тысячной армии пациентов, получивших лечение с опорой на им 3D-импланты. Их разработка осуществляется в рамках проекта "Позвоночник будущего". Его общий бюджет - без малого 8 миллионов евро, почти 60% профинансирвоано по линии Европейской политики сплочения.

Имплантаты производятся группой LfC; эта небольшая фирма расположена недалеко от города Зелёна-Гура. В штате - 60 человек: они изготавливают чертежи, прототипы имплантов для каждого участка позвоночника. Компания подала запрос на примерно сто патентов на изобретения.

В линейке ее продуктов - не только импланты, но и инструменты для хирургов. Обмен с практикующими врачами идет постоянно. Особую сложность представляют импланты, призванные заменить шейные и поясничные позвонки.

Павел Повчович, заместитель директора по исследованиям и разработкам, LfC: " Эта своеобразная линейка - устройство, предназначенное для поясничного отдела позвоночника, для измерения в нем межпозвонкового пространства. Опираясь на замеры, врач выбирает подходящий размер импланта".

... В госпитале Вроцлава все готово к операции. Здешние врачи уже не ведут счет вставленным пациентам имплантам, такие операции стали привычными. Как будет развиться этот сегмент дальше?

Богдан Чапига, хирург: "Следующим этапом сотрудничества станет внедрение персонализированного подхода. Это означает, что импланты будут изготавливаться на трехмерном принтере каждого пациента с учетом его анатомических особенностей".

5 недель назад подобный имплант был вживлен в шею Марека: к пациенту вернулась чувствительность рук, а с ней и радость жизни.

Марек, пациент: "После операции я чувствую себя намного лучше. У меня сильные руки, я теперь я могу ответить на приветствие рукопожатие с большей энерегией. Я хочу вернуться к акробатическим видам спорта и наслаждаться жизнью".